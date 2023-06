Texas, tornado distrugge tutto: ci sono 3 morti e 100 feriti. Allarme anche in altri Stati

Texas, tornado distrugge tutto causando morti e feriti con l'allarme che è scattato anche in altri Stati vicini.

Texas, tornado distrugge tutto causando morti e feriti. Un disastro che potrebbe avere delle conseguenze anche in altri Stati vicini. Dunque, è scattata allerta meteo con rischi molto alti con la possibilità del verificarsi di altre forti tempeste.

Texas, tornado distrugge tutto: ci sono 3 morti e 100 feriti

Un terribile tornado si è abbattuto nel Texas, nel cosiddetto Texas Panhanfdle, distruggendo di tutto. Secondo i vigili del fuoco il tornado potrebbe aver danneggiato fino a 200 case; l’area colpita si estende per un chilometro e mezzo. Una calamità che ha causato tre morti e almeno 100 feriti. Kelly Judice, direttore generale dell’ospedale di Perryton ha dichiarato di aver contato tra i 50 e 100 pazienti, di cui dieci in condizioni critiche che sono state trasferiti in altri ospedali. I pazienti hanno riportato traumi da lievi a gravi, che vanno da “ferite alla testa a polmoni collassati, lacerazioni, ossa rotte”. Il video del drone di un “cacciatore di tempeste” mostra diversi edifici, tra cui case mobili, distrutti o danneggiati, alberi sradicati e veicoli ribaltati.

Allarme anche in altri Stati

L’allarme è scattato anche in altri Stati vicini come l’Ohio e l’area metropolitana di Oklahoma City. Negli Stati del sud, fino alla Florida, sono stati emessi avvisi di allerta meteo con una temperatura percepita di 43 gradi Celsius. In Colorado e nell’ Arkansas sono previsti tornadi, temporali forti ed è stato lanciato un allarme meteo.

