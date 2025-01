Top Employer, Philip Morris Italia riceve la certificazione per il 16esimo anno consecutivo

Philip Morris Italia riceve la certificazione Top Employer per il 16esimo anno consecutivo, Philip Morris Manufacturing & Technology Bologna per il 12esimo.

Anche nel 2025 Philip Morris Italia e Philip Morris Manufacturing & Technology Bologna sono state certificate “Top Employer” rispettivamente per il sedicesimo e il dodicesimo anno consecutivo. La certificazione attesta l’eccellenza delle condizioni di lavoro offerte dalle aziende e delle politiche implementate dalle risorse umane per migliorare il benessere delle persone all’interno dell’ambiente lavorativo.

La prestigiosa attestazione si aggiunge alla Certificazione per la Parità di Genere, riconoscimento che certifica l’attuazione di misure utili a contrastare il gender gap, non soltanto economico, e la Equal Salary Certification, che attesta la parità di retribuzione tra uomini e donne a parità di mansione svolta. A rendere possibile il conseguimento di questi risultati l’ampia offerta di welfare aziendale, insieme a risorse come gli Employee Resource Group, gruppi guidati dai dipendenti dedicati a diverse dimensioni della diversità, o il Global Parental Leave, programma che consente a entrambi i genitori di prendersi cura del proprio figlio nel periodo successivo alla nascita o all’adozione, mantenendo l’intera retribuzione.

“Il nostro impegno costante per creare un ambiente inclusivo e sicuro non solo riflette i nostri valori aziendali, ma rappresenta un pilastro fondamentale per il successo della nostra organizzazione. Il rinnovo della certificazione conferma che stiamo proseguendo nella giusta direzione e ci spinge a migliorare ulteriormente, promuovendo una cultura aziendale che valorizzi ogni individuo e incoraggi l’innovazione”, ha commentato Leandro Maggi, Direttore People & Culture di Philip Morris Italia.

La certificazione riflette l’impegno di Philip Morris nello sviluppo di una cultura orientata alla crescita e all’inclusione, come delineato nel DNA PMI, un sistema culturale interno costruito su valori e comportamenti condivisi teso a garantire che le persone che lavorano nell’azienda si sentano tutelate, comprese e motivate; con un obiettivo comune e un forte senso di appartenenza.