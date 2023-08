Torna il maltempo, allerta arancione in Lombardia

In arrivo un'ondata di maltempo con piogge e temporali diffusi e persistenti in particolare su Piemonte e Lombardia.

Un’estesa perturbazione dall’Atlantico farà irruzione sul Mediterraneo determinando sull’Italia una fase di spiccato maltempo a partire dalle regioni nord-occidentali, con piogge e temporali diffusi e persistenti in particolare su Piemonte e Lombardia. Successivamente, nella giornata di domenica, tali fenomeni tenderanno progressivamente ad estendersi al resto del Nord e alla Toscana, per poi interessare anche altre zone del Centro e localmente del Sud all’inizio della prossima settimana, con venti occidentali in generale rinforzo e marcato calo termico su tutto il territorio nazionale.

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse che prevede dal pomeriggio di domani, sabato 26 agosto, precipitazioni a prevalente carattere di rovescio o temporale, con fenomeni che potranno risultare particolarmente diffusi e persistenti su Piemonte e Lombardia. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, grandinate, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento.

Sulla base dei fenomeni previsti è stata valutata per la giornata di domani, sabato 26 agosto, allerta arancione su ampi settori della Lombardia. Inoltre è stata valuta allerta gialla sulla Provincia Autonoma di Bolzano e su parte di Piemonte, Valle d’Aosta e Lombardia.

Le previsioni per sabato, domenica e lunedì

iLMeteo.it comunica le previsioni del tempo sull’Italia per i prossimi giorni. Sabato 26 agosto: Nord: Giungeranno forti temporali al Nordovest, dapprima sui rilievi, poi in serata sulle pianure. Altrove sarà ancora soleggiato e caldo. Centro: Comanda il tempo ancora l’anticiclone africano Nerone per cui la giornata sarà soleggiata e le temperature massime si fermeranno a 36°C. Sud: Condizioni stabili dell’atmosfera grazie all’anticiclone Nerone pertanto in questa giornata il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso.

Domenica 27 agosto : Nord: Tempo in peggioramento con temporali violenti da Alpi, Prealpi, pianure del Nordovest verso le Dolomiti entro sera. Calo termico. Centro: In questa giornata la nuvolosità aumenterà in Toscana, altrove sarà ancora pianamente soleggiato. In nottata temporali in Versilia. Sud: L’anticiclone Nerone domina le regioni scaldandole ulteriormente. Giornata soleggiata ma con più nubi in Campania. Caldo intenso in Puglia.

Lunedì 28 agosto: Nord: Il ciclone Poppea attraversa le regioni. In questa giornata avremo condizioni di maltempo, anche estremo, su Lombardia e Nordest. Centro: Il ciclone Poppea interessa alcune regioni per cui il tempo è previsto in forte peggioramento su Toscana e Umbria, altrove nubi irregolari Sud: La pressione è in diminuzione e così la giornata trascorrerà con un peggioramento del tempo prima in Sardegna e poi anche sulla Campania.