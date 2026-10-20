Blitz dei Carabinieri contro il traffico di droga gestito dalle celle delle carceri italiane: nove indagati e accuse legate a diversi clan della camorra

Gestivano il traffico di droga dalle celle delle carceri italiane, ma sono stati scoperti. Dall’alba di oggi, i Carabinieri del Nucleo Operativo di Napoli Bagnoli, insieme al personale del Nucleo Investigativo Centrale della Polizia Penitenziaria, stanno eseguendo una misura cautelare emessa dal gip di Napoli, su richiesta della Dda partenopea, nei confronti di 9 persone.

Traffico di droga dalle celle delle carceri, blitz dei Carabinieri: 9 indagati

Gli indagati, detenuti o domiciliati nelle province di Napoli, Siracusa, Catania, L’Aquila, Cosenza e Rovigo, sono gravemente indiziati dei reati di accesso indebito a dispositivi idonei alla comunicazione da parte di soggetti detenuti, traffico di stupefacenti, estorsione, lesioni, violenza privata e violenza per costringere qualcuno a commettere un reato.

Secondo quanto si apprende, i reati sono aggravati anche dall’aver agito con metodo mafioso e dalla finalità di agevolare, a vario titolo, le organizzazioni camorristiche denominate clan Mazzarella, D’Amico, Troncone, Ferrara-Cacciapuoti, Gionta, Avventurato e De Luca-Bossa-Minichini.