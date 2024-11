Tragedia a Roma dove questa mattina, per cause ancora da accertare, due volanti della Polizia di Stato si sono scontrate con un impatto violentissimo in cui ha perso la vita un agente. Un incidente stradale, avvenuto nel quartiere Trionfale all’incrocio tra viale Monfortani e via dell’Acquedotto del Peschiera, in cui si registrano anche due agenti e un passeggero feriti.

Sono attualmente in corso i rilievi della Polizia locale di Roma Capitale per ricostruire la dinamica dell’incidente.

Tragedia a Roma, il cordoglio della politica

“Ho appreso la notizia del tragico incidente avvenuto a Roma, nel quartiere Monte Mario, e nel corso del quale ha perso la vita un poliziotto di 32 anni e altri due agenti sono rimasti feriti. Alla famiglia della vittima giungano le mie sincere condoglianze e ai feriti l’augurio di pronta guarigione”. Lo scrive il presidente del Senato, Ignazio La Russa, sui social.

“Esprimo il mio cordoglio per la tragica scomparsa del giovane agente della Polizia di Stato, Amar Kudin, coinvolto nell’incidente di questa mattina a Roma. Mi stringo con sincera vicinanza ai familiari. Ai colleghi feriti auguro una pronta guarigione. Rivolgo il mio pensiero alla Polizia di Stato, a cui va la nostra gratitudine per il quotidiano impegno a servizio della collettività, e al gruppo sportivo delle Fiamme Oro”. Così il presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana.