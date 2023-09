Tragedia di Brandizzo, per la procura “gravi violazioni della sicurezza”

Per la procura l'incidente di Brandizzo deriva da "gravi violazioni sulla sicurezza". Ipotizzato il dolo per i reati di omicidio e disastro.

Per la procuratrice capo di Ivrea, Gabriella Viglione, l’incidente nella stazione di Brandizzo in cui sono morti cinque operai investiti da un treno deriva da “gravi violazioni della procedura di sicurezza”. Secondo la procuratrice, “ci sono profili di responsabilità per i quali saranno a breve indagate alcune persone”.

Nella notte tra mercoledì e giovedì un treno ha investito, nella stazione di Brandizzo, cinque operai che stavano lavorando sui binari. Per il momento la procura non esclude l’ipotesi del dolo eventuale per i reati di omicidio e disastro.

Incidente Brandizzo, i sindacati proclamano sciopero contro morti sul lavoro

I sindacati confederali hanno annunciato che scenderanno in piazza lunedì a Vercelli per protestare contro le morti sul lavoro, chiedendo “giustizia, controlli e sanzioni perché non si deve morire di lavoro”.

Lunedì è stato proclamato uno sciopero di otto ore in tutta la provincia ed è previsto anche un corteo che partirà dalla stazione del capoluogo e si dirigerà verso la prefettura. I segretari generale di Cgil Vercelli Valsesia, Cisl Piemonte Orientale e Uil Vercelli Biella parlando di “un’organizzazione del lavoro approssimativa in termini di sicurezza e prevenzione del rischio”.

I segretari proseguono: “Ancora una volta sono coinvolti lavoratori in appalto, ancora una volta delle persone sono morte per guadagnarsi da vivere. Da tempo chiediamo più controlli, non è più tempo di scuse e ritardi”.