Tragedia in India, una dozzina di fedeli sono morti schiacciati nella calca durante il festival Kumbh Mela

Tragedia in India, dove una dozzina di fedeli sono morti schiacciati nella calca a Prayagraj durante l’affollato festival del Kumbh Mela. Lo riferisce la BBC. Il primo ministro dell’Uttar Pradesh, Yogi Adityanath, ha dichiarato che diversi pellegrini sono rimasti gravemente feriti, ma non ha fornito cifre né commentato i resoconti dei media sui decessi.

L’incidente è avvenuto quando alcuni fedeli hanno cercato di scavalcare le barriere della polizia per raggiungere Sangam Nose, il punto in cui il sacro fiume Gange incontra lo Yamuna e il mitico Saraswati. I devoti credono che immergersi in queste acque purifichi dai peccati e aiuti a raggiungere la salvezza.

Mercoledì, giornata di Mauni Amavasya, è considerato il momento più importante per il bagno rituale durante il festival, dedicato all’introspezione silenziosa. Le autorità avevano previsto un’affluenza fino a 100 milioni di persone, e già entro le 10 del mattino, ora locale, oltre 36 milioni si erano immerse nel fiume.

L’evento principale della giornata, lo “Shahi Snan” o “bagno reale”, in cui migliaia di asceti cosparsi di cenere si immergono nelle acque sacre, è stato ritardato. Inizialmente, gli asceti avevano annunciato l’intenzione di annullare la loro partecipazione, ma in seguito hanno deciso di recarsi comunque al Sangam, seppur ridimensionando le loro processioni.