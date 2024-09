Tragedia in Kenya dove un incendio nel dormitorio di una scuola causa la morte di 17 studenti. Altri 14 risultano gravemente ustionati

Tragedia in Kenya dove un incendio nel dormitorio di una scuola causa la morte di almeno 17 studenti. Nel rogo che ha devastato un dormitorio della Hillside Endarasha Academy a Kieni, nel distretto di Nyeri, sono rimasti gravemente ustionati anche altri 14 ragazzi.

A riferirlo è il quotidiano The Star, citando fondi della polizia. Ancora incerte le cause dell’incidente, con il portavoce del servizio nazionale di polizia, Resila Onyango, che ha promesso un’indagine accurata per accertare se si sia trattato di un caso sfortunato oppure se si sia trattato di un atto deliberato. Inchiesta che dovrà accertare anche le eventuali responsabilità.

La stessa Onyango, visibilmente commossa, ha precisato che “i corpi recuperati erano bruciati in modo irriconoscibile… è probabile che vengano recuperati altri corpi una volta che la scena sarà completamente analizzata” e non ha rivelato l’età delle vittime.