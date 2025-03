Tragedia shakespeariana

Zelensky cede le terre rare agli Usa e così dimostra che “l’incrollabile sostegno” promesso da Ue e Uk valeva zero. Adesso questi pazzi europei parlano di riarmo. Ma contro chi? È tempo che l’Ue si sciolga.

Marta Bellini

via email

Gentile lettrice, concordo con lei. L’Ue com’è oggi non solo è una costruzione inane, ma nuoce gravemente alla salute. Lo dico con la morte nel cuore, perché in anni lontani ho creduto, come tanti, nel sogno europeo. Oggi non più. L’Ue è ormai un caso di scuola del cosiddetto paradosso del feticismo ideologico. Da tempo si è tramutata in una tecnocrazia neoliberista al servizio delle élite economiche. Come tale, deve necessariamente distruggere la sovranità popolare, ossia la democrazia, sostituendola con una plutocrazia, che però è avida, spietata e velleitaria. Eppure molta gente continua a sostenere questa forma di Europa perché la percepisce come il sogno di un mondo migliore. È un tipico caso di “so che non è vero, ma ci credo lo stesso”. La metamorfosi della democrazia in autocrazia è la maggiore tragedia della nostra epoca e l’Ue ne è l’incarnazione. Mi perdoni se questo mi induce a citare Shakespeare per dire che l’Europa “È una recita recitata da un idiota, piena di suoni e di furia, che non significa nulla” (Macbeth). Oppure Re Lear, quando il sovrano detronizzato, ormai impazzito, vestito di stracci ma con una corona di alloro sulla testa, ode un passante chiedere: “Ma quello è un re?” e, sopraffatto da un misto di onnipotenza e alterigia, risponde: “Sì, dalla testa ai piedi un re” (Every inch a king). Ecco, questo è l’Europa: un re decaduto, impotente e altezzoso.

