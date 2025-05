Passano gli anni e si moltiplicano gli appelli per potenziare la sicurezza, ma si continua a morire sul posto di lavoro. L’ultima tragedia, di quella che è a tutti gli effetti una strage, è avvenuta questa mattina, intorno alle 7, quando un operaio di 58 anni è rimasto coinvolto in un incidente mortale nello stabilimento metalmeccanico Aristoncavi di Brendola, in provincia di Vicenza. Secondo alcune informazioni, l’uomo sarebbe deceduto mentre stava operando su un’apparecchiatura dell’impianto.

Tragedia sul lavoro a Vicenza: operaio perde la vita nello stabilimento Aristoncavi

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, lo Spisal dell’Ulss Berica e i Carabinieri. L’azienda vicentina produce cavi elettrici. All’arrivo della squadra dei vigili del fuoco di Arzignano (Vicenza), l’uomo era già stato liberato dai colleghi e sottoposto alle prime manovre di soccorso, poi proseguite dal personale sanitario del Suem 118. Sfortunatamente, nonostante i tentativi immediati di rianimazione, il medico non ha potuto fare altro che constatare il decesso dell’operaio.

Una mattanza senza fine – indegna per un Paese che si vuole definire “civile” – su cui, nei giorni scorsi, si era già espresso il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Per il Colle quanto continua ad avvenire è “un’inaccettabile strage” sul posto di lavoro a cui la politica deve mettere fine.