È un periodo nero per il trasporto ferroviario italiano. Purtroppo, questa mattina, a San Giorgio di Piano, lungo la linea Bologna-Venezia, un operaio di una ditta appaltatrice esterna che lavorava per conto di Rete Ferroviaria Italiana (RFI) è stato investito da un convoglio e ha perso la vita. RFI ha immediatamente espresso il proprio cordoglio e la vicinanza ai familiari della vittima.

Al momento, la dinamica dell’incidente è al vaglio delle autorità competenti, alle quali Rete Ferroviaria Italiana sta offrendo la massima collaborazione. Da una prima ricostruzione, per cause ancora da accertare, sembra che al momento dell’investimento il tecnico si fosse spostato al di fuori dell’area interessata dai lavori. Verifiche sono in corso anche da parte di RFI.

La circolazione ferroviaria è stata sospesa sulla linea Bologna-Venezia, tra Castelmaggiore e San Pietro in Casale, con i treni dell’Alta Velocità, gli Intercity e i regionali che potrebbero subire deviazioni, limitazioni di percorso o cancellazioni.