Tre finanzieri del soccorso alpino morti a Sondrio durante un’esercitazione

Tre finanzieri di 22, 25 e 32 anni, appartenenti alle stazioni del Soccorso alpino (Sagf) di Madesimo e Sondrio, sono morti in un incidente sulle montagne della Val Masino, in provincia di Sondrio, nel corso di un’esercitazione. Sul posto le forze dell’ordine e l’autorità giudiziaria per recuperare i corpi e ricostruire le cause dell’incidente.

L’incidente è avvenuto nel Precipizio degli Asteroidi durante un’esercitazione nell’ambito di un addestramento ordinario. Stando a quanto riferito da fonti della Guardia di Finanza, le cordate del Soccorso Alpino delle Fiamme Gialle erano due e una ha ceduto per cause in corso di accertamento.

I rilievi necessari per ricostruire la dinamica dell’incidente vengono svolti dagli stessi Finanzieri di Sondrio guidati dal magistrato di turno. I tre finanzieri morti sono originari della Valtellina. Due delle vittime provenivano dalla Scuola alpina della Guardia di Finanza (Sagf) di Madesimo e uno da quella di Sondrio.