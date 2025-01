Malgrado i timori, la fragile tregua nella Striscia di Gaza sembra reggere per ora. Hamas ha dichiarato che continuerà a rispettare l’accordo, chiedendo che lo faccia anche il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu. Inoltre, ha annunciato che sabato saranno liberate altre quattro donne israeliane, senza tuttavia rivelarne l’identità. Attualmente, sette donne rimangono in ostaggio a Gaza, inserite nella lista di 33 persone da rilasciare nella prima fase dell’accordo. Si tratta di: Arbel Yehud, 29 anni; Shiri Silberman Bibas, 33 anni; Liri Albag, 19 anni; Karina Ariev, 20 anni; Agam Berger, 21 anni; Danielle Gilboa, 20 anni; e Naama Levy, 20 anni.

Tuttavia, la pace appare tutt’altro che definitiva. Donald Trump, nel suo insediamento alla Casa Bianca, ha dichiarato di non essere “sicuro” che l’intesa reggerà, promettendo il suo sostegno a Israele qualora la guerra dovesse riprendere. Parole che hanno allarmato il movimento palestinese, ormai indebolito e quasi incapace di combattere. Un alto esponente di Hamas, Mousa Abu Marzuk, ha dichiarato al New York Times che il movimento al potere a Gaza è “pronto a un dialogo con l’America e a raggiungere accordi su qualsiasi cosa” per evitare un ritorno alle ostilità.

La tregua nella Striscia di Gaza regge ma in Cisgiordania scoppia la rivolta dei coloni israeliani

Trump, però, non si è limitato a queste dichiarazioni. Durante il suo insediamento, ha revocato le sanzioni imposte dall’ex presidente Joe Biden contro i coloni israeliani, accusati di violenze contro i palestinesi in Cisgiordania. La decisione ha immediatamente alimentato tensioni nell’area: i coloni hanno attaccato il villaggio palestinese di al-Funduq in Cisgiordania, come mostrato dalle immagini trasmesse dall’emittente israeliana Kan. Le violenze sono state sedate – non senza difficoltà – dall’intervento dell’esercito israeliano.