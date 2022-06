Treni in ritardo fino a 4 ore sull’Alta Velocità: caos dopo l’incidente a Roma

Treni in ritardo sull’Alta Velocità dopo l’incidente avvenuto all’altezza di Roma venerdì 3 giugno. Un incidente che ancora sabato 4 giugno sta paralizzando un’intera Italia.

Treni in ritardo fino a 4 ore sull’Alta Velocità

Le linee dell’Alta Velocità. sabato 4 giugno 2022, risentono dell’incidente ferroviario di venerdì 3 giugno. Il traffico è ancora sospeso sulla linea dell’Alta velocità Roma-Napoli e sulla linea Roma-Pescara, ritardi e deviazioni.

Sul sito di Trenitalia, l’ultimo aggiornamento di sabato è alle ore 13.30: “Il traffico permane sospeso sulla linea AV Roma – Napoli e sulla linea Roma – Pescara. Per i prossimi giorni, i treni Alta Velocità sono instradati sui percorsi alternativi sulle linee convenzionali Roma Napoli via Cassino e via Formia. Maggiori tempi di percorrenza rispettivamente di 90 e di 60 minuti“. In più: “I treni Alta Velocità instradati sul percorso alternativo via Formia non fermano a Napoli Afragola. Attivo il servizio navetta tra Napoli Afragola e Napoli Centrale. Alcuni treni Alta Velocità instradati sul percorso alternativo via Formia fermano a Roma Tiburtina anziché a Roma Termini. Alcuni treni InterCity fermano a Campoleone”.

Caos dopo l’incidente a Roma

L’ultima carrozza del treno dell’Alta Velocità 9311 con 219 passeggeri a bordo è uscita dai binari mentre il treno era diretto a Termini. Dopo è scoppiato il caos sulla linea, paralizzando l’Italia intera. Alla stazione Termini di Roma c’è il caos e il tabellone segna anche viaggi con quasi quattro ore di ritardo come quello diretto a Reggio Calabria.

Dopo il sopralluogo, il 4 giugno mattina, i pm di piazzale Clodio hanno aperto un fascicolo d’inchiesta: l’indagine è contro ignoti, ma si ipotizza un delitto colposo di pericolo.

