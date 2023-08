Treno uccide 5 operai a Brandizzo, per Airaudo (Cgil) “dopo 16 anni una nuova Thyssen”

La morte di 5 operai travolti da un treno a Brandizzo per Giorgio Airaudo (Cgil Piemonte) ci mette "di fronte a una nuova Thyssen".

Siamo di fronte a “una nuova Thyssen”. Con queste parole Giorgio Airaudo, segretario generale Cgil Piemonte, commenta la tragedia avvenuta questa notte nella stazione di Brandizzo, dove un treno ha investito e ucciso cinque operai al lavoro sui binari.

Airaudo commenta: “A sedici anni di distanza siamo di fronte a una nuova Thyssen. Quello che è successo alla stazione di Brandizzo è inconcepibile, soprattutto a Torino e in Piemonte”.

Airaudo sulla tragedia di Brandizzo: una nuova Thyssen

Secondo il segretario generale della Cgil Piemonte, “il sistema dei subappalti e degli appalti fa risparmiare le imprese, ma mette a rischio salute e vita dei lavoratori e delle lavoratrici. Politiche aziendali tese al risparmio aumentano i rischi e le vittime, determinano tragedie e compromettono la vita di persone che escono da casa per lavorare e non ci ritornano più. È un sistema che va cambiato”.

Luigi Sbarra, segretario della Cisl, afferma che l’incidente “lascia sgomenti: cinque operai morti, cinque famiglie cui va il nostro cordoglio distrutte per la non applicazione delle misure di sicurezza. È l’ennesima tragedia che indigna tutti i lavoratori italiani”.

Salvini nomina una commissione per un’inchiesta interna

Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, ha annunciato che nominerà una commissione d’inchiesta interna: “Ci sono le ricognizioni in corso, il ministero nominerà una commissione d’inchiesta interna perché nel 2023 non si può morire di notte lavorando sui binari, qualcosa non ha funzionato, c’è stato un errore umano”.

Il cordoglio di Meloni per la morte di 5 operai

Un messaggio di cordoglio è arrivato, attraverso i social, anche dalla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni: “Apprendo con dolore e tristezza della tragica scomparsa dei cinque operai travolti da un treno mentre effettuavano alcuni interventi di manutenzione presso la stazione di Brandizzo, nel Torinese. Alle famiglie delle vittime e ai loro cari il mio profondo cordoglio e i più sinceri sentimenti di vicinanza. Sono in contatto con il Presidente della Regione Piemonte Cirio per seguire tutti gli aggiornamenti del caso, con l’auspicio di fare quanto prima piena luce sull’accaduto”.