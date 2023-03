Troppe provocazioni usa

L’incidente del drone Usa fatto precipitare al largo della Crimea rappresenta un’escalation pericolosissima. Pensavo che Putin fosse più prudente.

Elio Giammarco

via email

Gentile lettore, in Russia Putin è criticato per essere troppo prudente. D’altra parte il vecchio adagio “A brigante, un brigante e mezzo” è sempre valido. Cos’altro si può fare contro provocazioni incessanti? Per dirne una: due giorni prima dell’episodio del drone un bombardiere americano armato di missili atomici aveva simulato un attacco a San Pietroburgo. Ha puntato sulla città, ha raggiunto la linea di demarcazione tra lo spazio aereo internazionale e quello russo e solo a quel punto, non un metro prima, ha virato e si è allontanato. Inoltre la Nato ogni giorno esegue decine di voli a ridosso dello spazio aereo russo con aerei spia che non solo raccolgono informazioni ma sono usati come provocazioni. L’illusione di poter fare bullismo impunemente è pericolosissima. E infatti questa volta Mosca è andata a vedere il bluff. Il caccia russo ha irrorato il drone di carburante, sperando di farne inceppare il motore, poi lo ha urtato danneggiandone il timone e facendolo precipitare. Cos’hanno fatto gli americani? Sono diventati agnellini. Hanno definito l’azione russa “una provocazione (sic!) spericolata” e l’urto “dovuto a cattivo pilotaggio” (“bad piloting”) perché, se avessero ammesso che l’urto era stato intenzionale, avrebbero dovuto reagire. Ma se ne sono guardati bene. E dal giorno successivo hanno sospeso tutti i voli dei droni a ridosso dello spazio russo. Si spera abbiano imparato la lezione, ma non ci giurerei affatto.

