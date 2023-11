Trovato l’accordo tra Israele e Hamas. Tregua di quattro giorni per il rilascio degli ostaggi

L'accordo tra Israele e Hamas prevede una tregua di quattro giorni per consentire il rilascio degli ostaggi che Hamas trattiene a Gaza.

Una tregua di quattro giorni per consentire il rilascio degli ostaggi che Hamas trattiene a Gaza dopo l’attacco dello scorso 7 ottobre. L’accordo tra Israele e Hamas è stato votato dal governo di Netanyahu nel corso della notte e prevede il rilascio di 50 ostaggi israeliani in cambio di 150 palestinesi che attualmente si trovano nelle carceri di Tel Aviv. Il premier Benjamin Netanyahu ha parlato di “una decisione difficile ma giusta”; mentre il presidente statunitense Joe Biden ha accolto con grande soddisfazione il raggiungimento dell’accordo sulla tregua nei combattimenti nella Striscia di Gaza.

Il leader dell’opposizione israeliana al governo Netanyahu, Yair Lapid, ha detto di “appoggiare” l’accordo per la liberazione di una parte degli ostaggi votato la notte scorsa dall’esecutivo. Sottolineando che circa 200 ostaggi rimarranno nelle mani di Hamas a Gaza, Lapid ha affermato su X che “Israele ha la suprema obbligazione di continuare a lavorare per riportare tutti gli ostaggi, fino all’ultimo, a casa”.

Abu Mazen apprezza lo sforzo e chiede “soluzioni più ampie”

Anche il presidente palestinese Abu Mazen ha accolto “con favore” l’accordo “umanitario” raggiunto tra Hamas e Israele chiedendo al tempo stesso “soluzioni più ampie” al conflitto israelo-palestinese. La leadership di Ramallah – ha scritto su X Hussein Al-Sheikh, segretario dell’Olp e consigliere di Abu Mazen – “apprezza lo sforzo di mediazione qatariota-egiziana”, vuole una tregua prolungata con Israele e “l’attuazione di una soluzione politica basata sulla legittimità internazionale”.

Biden “straordinariamente gratificato” al pensiero della imminente liberazione degli ostaggi

Il presidente americano Biden ha rilasciato una dichiarazione in cui accoglie favorevolmente l’accordo tra Israele e Hamas per la pausa nei combattimenti a Gaza e il rilascio di ostaggi e prigionieri. Nella nota citata dai media internazionali Biden ringrazia “lo sceicco Tamim bin Hamad al-Thani del Qatar e il presidente Abdel-Fattah al-Sisi dell’Egitto per la loro collaborazione nel raggiungimento di questo accordo” e si dice “straordinariamente gratificato” al pensiero della imminente liberazione degli ostaggi.