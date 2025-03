Donald Trump cala la mannaia pure sul sistema scolastico americano. Il dipartimento dell’Istruzione americano ha annunciato il licenziamento di oltre 1.300 dipendenti, quasi dimezzando il personale dell’agenzia che gestisce i prestiti federali per le università, monitora i risultati degli studenti e il rispetto delle leggi sui diritti civili nelle scuole.

Come precisato dai media americani, il dipartimento aveva iniziato l’anno con ben 4.133 dipendenti. Ma da ieri ce ne saranno 1.315 in meno, a cui si aggiungono altri 572 dipendenti che hanno accettato il trattamento di fine rapporto offerto nelle ultime settimane e altri 63 lavoratori in prova che sono stati licenziati il mese scorso.

Trump non fa sconti: licenziati 1.315 dipendenti su 4.133 del dipartimento dell’Istruzione

Il segretario all’Istruzione, Linda McMahon, ha assicurato che il taglio del personale non avrà ripercussioni sui servizi offerti agli studenti. “La riduzione del personale riflette l’impegno del dipartimento dell’Istruzione per efficienza, responsabilità e garanzia che le risorse siano indirizzate dove contano di più: agli studenti, ai genitori e agli insegnanti”, ha spiegato.

Il presidente americano Donald Trump ha più volte dichiarato di voler chiudere il dipartimento dell’Istruzione e di voler affidare ai singoli Stati e ai distretti scolastici locali la gestione del sistema educativo.