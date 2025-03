Passano le settimane, ma la stella polare dell’amministrazione del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, resta saldamente ancorata al principio dell’America First e al conseguente, seppur parziale, protezionismo. Secondo il New York Times, che cita funzionari statunitensi, il tycoon sta preparando una nuova lista di Paesi i cui cittadini potrebbero vedersi negato l’ingresso negli Stati Uniti, un elenco che questa volta potrebbe includere anche l’Afghanistan.

Stando alle indiscrezioni, la nuova lista sarebbe più ampia rispetto a quella introdotta da Trump durante il suo primo mandato. Attualmente, la “red list” proposta comprende per lo più Paesi già inclusi nel primo travel ban dell’ex presidente, ovvero Cuba, Iran, Libia, Corea del Nord, Somalia, Sudan, Siria, Venezuela e Yemen.

Trump chiude le frontiere: in preparazione una lista di Paesi ai cui cittadini sarà negato l’ingresso negli Usa

Uno dei funzionari ha dichiarato al New York Times che una bozza della proposta prevede l’aggiunta dell’Afghanistan all’elenco dei Paesi i cui cittadini vedrebbero completamente vietato l’ingresso negli Stati Uniti. Le misure in discussione comprendono anche una lista “arancione” di Paesi i cui cittadini non subirebbero un divieto totale, ma sarebbero soggetti a restrizioni d’accesso.

Resta tuttavia incerto se i visti validi verrebbero revocati e se i titolari di carta verde sarebbero coinvolti dalle nuove disposizioni. Durante il suo primo mandato, nel 2017, Trump ha introdotto i primi travel ban, inizialmente rivolti principalmente ai Paesi a maggioranza musulmana, per poi estenderli a nazioni a basso reddito, in particolare africane. Non appena Joe Biden è entrato in carica nel 2021, ha revocato tali divieti di viaggio.