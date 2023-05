Trump condannato per aggressione sessuale e diffamazione

L’ex presidente americano Donald Trump, nel 1996, non stuprò ma aggredì sessualmente la scrittrice Jean Carroll nei camerini dei grandi magazzini Bergdorf Goodman di New York. È questo il verdetto raggiunto dalla giuria nel processo civile a New York contro il tycoon, condannato a pagare alla donna un indennizzo di 5 milioni di dollari, anche per averla diffamata via social.

L’ex presidente americano Donald Trump aggredì sessualmente la scrittrice Jean Carroll e la diffamò via social

La sentenza è arriva dopo poche ore di camera di consiglio e la giuria ha respinto la versione di un vero e proprio stupro ma ha accreditato quella di una aggressione a sfondo sessuale e poi la denuncia per diffamazione per un post di Trump, pubblicato nell’ottobre 2022 sul suo social Truth, in cui definì le accuse della Carroll una “farsa”, una “truffa”. La giuria di New York ha condannato Donald Trump a pagare complessivamente 5 milioni di dollari alla scrittrice.

La reazione del tycoon: “Non ho assolutamente idea di chi sia questa donna. Questo verdetto è una vergogna”

“Non ho assolutamente idea di chi sia questa donna. Questo verdetto è una vergogna. Una continuazione della più grande caccia alle streghe di tutti i tempi” ha commentato Donald Trump. “L’intero caso è fasullo ed è politico – ha aggiunto l’ex presidente -: prende di mira il presidente Trump perché ora è super favorito per essere eletto ancora una volta presidente degli Stati Uniti”.

Il team di Trump ha annunciato che farà appello contro il verdetto

“Il continuo abuso della nostra grande Costituzione per fini politici è disgustoso e non può essere tollerato”, continua la dichiarazione di Trump. “La nostra nazione è in guai seri quando affermazioni prive di prove o testimoni oculari possono invadere i nostri tribunali per ottenere punti politici”. Il team di Trump ha dichiarato che farà appello contro il verdetto.