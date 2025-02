Trump e Zelensky se le danno di santa ragione

Sono botte da orbi tra gli Stati Uniti e l’Ucraina. Donald Trump martedì sera ha respinto al mittente le proteste di Volodymyr Zelensky per essere stato escluso dal tavolo dei negoziati con la Russia e ha rilanciato accusando Kiev di aver “iniziato la guerra”.

“Donald Trump vive in uno spazio di disinformazione russa”, ha replicato il presidente ucraino. Zelensky ha accusato gli Stati Uniti di Trump di aiutare Vladimir Putin ad “uscire dall’isolamento” internazionale.

Trump è una persona abituata a parlare “con franchezza” e quindi non nasconde la sua opinione su “individui patetici” come Zelensky, ha detto il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov.

Trump insulta Zelensky: comico mediocre e dittatore senza elezioni

Trump rilancia mettendo altra carne sul fuoco. Zelensky è “un comico di discreto successo” e un “dittatore senza elezioni”, ha scritto il presidente degli Stati Uniti sul suo profilo di Truth.

“Si rifiuta di indire le elezioni, è molto basso nei sondaggi ucraini e l’unica cosa in cui è stato bravo è stata quella di suonare Biden ‘come un violino’. Un dittatore senza elezioni, Zelensky farebbe meglio a muoversi in fretta o non gli rimarrà più un Paese. Nel frattempo, stiamo negoziando con successo la fine della guerra con la Russia, cosa che tutti ammettono solo Trump e l’amministrazione Trump possono fare. Biden non ci ha mai provato, l’Europa non è riuscita a portare la pace e Zelensky probabilmente vuole mantenere in funzione il ‘treno della cuccagna’. Amo l’Ucraina, ma Zelensky ha fatto un pessimo lavoro, il suo Paese è in frantumi e milioni sono morti inutilmente. E così continua…”.

La replica del leader ucraino e la condanna dell’Europa alle parole di Trump

Zelensky replica a sua volta sul fatto che il suo tasso di approvazione sarebbe al 4%. I sondaggi dicono altro, dice Zelensky, citando cifre di gradimento sulla sua persona che si aggirano attorno al 57%.

Il popolo ucraino ed il presidente Zelensky “si sono rifiutati di cedere alle pressioni di Putin. Nessuno può costringere l’Ucraina ad arrendersi”, dichiara il ministro degli Esteri Andrii Sybiha, aggiungendo che l’Ucraina “ha resistito al più orribile attacco militare nella storia moderna dell’Europa e a tre anni di guerra totale. Difenderemo il nostro diritto a esistere”.

Interviene il presidente russo Putin che ha detto che “l’isteria” dell’Ucraina per non essere stata invitata al tavolo negoziale tra Russia e Usa è “inappropriata”.

L’Europa condanna le parole di Trump. La ministra degli Esteri tedesca Annalena Baerbock ha affermato che descrivere Zelensky come un dittatore è “assurdo”.