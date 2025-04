Trump ha voluto i dazi e adesso paga il conto

Trump voleva i dazi per vendicarsi del mondo. Li ha avuti. Ora paga il conto. E non è solo quello dei mercati, ma quello ben più spietato dell’opinione pubblica americana.

Dopo l’annuncio dei nuovi dazi generalizzati, tre sondaggi post-Liberation Day registrano il declino: -3 punti per Morning Consult, -7 per Navigator Research. Persino Rasmussen, che a Trump ha sempre fatto da ufficio stampa, lo inchioda a -12. Il messaggio è chiaro: l’uomo del “make America great again” ha trovato il modo per renderla più costosa, più isolata e più arrabbiata.

Il 59% degli americani dice che l’economia sta peggiorando. Solo il 30% approva i dazi. La percezione è crollata tra tutti i gruppi, inclusi i Repubblicani non trumpiani. Il 55% degli elettori ritiene che le misure commerciali danneggeranno il Paese. E quel 56% che vorrebbe restituire al Congresso il potere di decidere sui dazi racconta un altro tradimento: Trump era l’uomo contro il potere, ora lo vogliono limitare.

Qualcuno nei suoi comizi continua a urlare “America first”. Ma ora è un’America prima nei prezzi, prima nei timori di recessione, prima nella confusione strategica. Il resto del mondo osserva, attende, si prepara. L’Europa trattiene il fiato, la Cina si riorganizza, e intanto l’elettore medio americano paga il prezzo.

In Italia si continua a raccontare Trump come un Golia senza crepe. Ma negli Stati Uniti c’è un presidente che, dopo 77 giorni, è già il secondo più impopolare di sempre. Battuto solo da sé stesso. Quello del 2017.

Forse la lezione è più semplice di quanto sembri: se dichiari guerra al mondo intero, prima o poi sarà il tuo stesso popolo a chiederti la resa.