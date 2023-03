Trump incriminato, è la prima volta per un ex presidente Usa

L'ex presidente Donald Trump è stato incriminato dalla procura di Manhattan per il pagamento di 130.000 dollari alla pornostar Stormy Daniels.

L’ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, è stato incriminato dalla procura di Manhattan per il pagamento di 130.000 dollari alla pornostar Stormy Daniels per farla tacere sulla loro relazione.

Trump è il primo ex presidente a essere incriminato nella storia americana. La sua reazione: “E’ una persecuzione politica e una interferenza elettorale”, “una caccia alle streghe che si ritorcerà contro Biden”. L’ex presidente, che si costituirà martedì, deve affrontare oltre 30 capi di accusa di frode aziendale.

Trump si presenterà martedì in tribunale

L’avvocato di Trump, Susan Necheles, ha confermato che il tycoon sarà in tribunale martedì per consegnarsi, essere informato del capi d’imputazione a suo carico, ed eventualmente finire in stato di fermo.

“Ci aspettiamo che l’udienza per la formalizzazione delle accuse avvenga martedì”, ha detto all’Afp l’avvocato di Trump, senza fornire ulteriori dettagli. L’udienza di “arraignment” a cui si sottoporrà l’ex presidente Usa accusa è la prima comparizione in tribunale in un procedimento penale negli Stati Uniti.