Dopo aver scommesso tutto su una rapida pace in Ucraina, il presidente Donald Trump si sta lentamente rendendo conto che non sarà tanto facile c’entrare l’obiettivo. Il tycoon, infatti, ha detto di essere “molto arrabbiato” e “inc***ato” con il presidente russo Vladimir Putin, reo di stare perdendo tempo e di aver criticato la credibilità della leadership del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, aggiungendo che tali commenti “non andavano nel verso giusto”.

I due leader hanno intenzione di parlarsi di nuovo questa settimana “Se la Russia e io non riusciremo a raggiungere un accordo per fermare lo spargimento di sangue in Ucraina, e se penso che sia stata colpa della Russia – il che potrebbe non essere – ma se penso che sia stata colpa della Russia, applicherò tariffe secondarie sul petrolio, su tutto il petrolio che esce dalla Russia”, ha detto Trump in una telefonata mattutina con la NBC News.

Trump infuriato con Putin: “Se non accetta un accordo di pace, allora la Russia subirà sanzioni mai viste”

“Ciò significherebbe che se compri petrolio dalla Russia, non puoi fare affari negli Stati Uniti”, ha detto Trump. “Ci sarà una tariffa del 25% su tutto il petrolio, una tariffa da 25 a 50 punti su tutto il petrolio”. Secondo quanto riportato dall’Agence France-Presse , venerdì Putin ha chiesto la costituzione di un governo di transizione in Ucraina, che potrebbe di fatto estromettere Zelensky.