Trump si prepara alla guerra: ordinerà la costruzione di un Iron Dome sugli Stati Uniti

Donald Trump si appresta a firmare un decreto per ordinare la costruzione di uno scudo anti-missili sugli Usa, come l'Iron Dome israeliano.

I venti di guerra non si placano e le promesse di Donald Trump di mettere fine ai conflitti più importanti a livello internazionale sembrano non trovare conferme nei fatti. Tanto che lo stesso presidente degli Stati Uniti si pone sulla difensiva, tanto da progettare una sorta di Iron Dome, come quello israeliano, per proteggere il suo Paese.

Secondo quanto riportano alcuni media americani, citando un documento della Casa Bianca, Trump è pronto a firmare un decreto esecutivo per la costruzione di un Iron Dome, quindi uno scudo anti-missili, per gli Stati Uniti. Al momento non si conoscono altri dettagli, a partire dai possibili costi e tempi di un’opera di questo genere.

Trump pronto a costruire un Iron Dome sugli Stati Uniti

Nel decreto, per spiegare questa iniziativa, si parla di “minaccia di attacchi di missili balistici, cruise e ipersonici” per gli Stati Uniti. Per questa ragione si punta ad accelerare sulla produzione e sulla consegna di nuovi sistemi per intercettare i missili e per abbatterli prima del lancio.

Gli analisti ritengono che un sistema del genere per gli Stati Uniti sia molto ambizioso, dovendo avere dimensioni ben maggiori rispetto all’Iron Dome di Israele, coprendo un’area molto più vasta di territorio. Proprio gli Usa, d’altronde, hanno fornito a Israele diversi miliardi di dollari per costruire il loro scudo.