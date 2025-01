Donald Trump punta a porre fine alla guerra in Ucraina, anche a costo di scendere a patti con Vladimir Putin e scontentare Volodymyr Zelensky. Il presidente eletto degli Stati Uniti ha dichiarato che “vorrebbe incontrarsi” con lo zar, aggiungendo di sapere che anche “lui (Putin) vuole un summit” che, promette, “avverrà molto rapidamente”. Trump ha inoltre sottolineato che questo vertice sarebbe già avvenuto se non fosse necessario “prima andare in ufficio,” alludendo alla data del 20 gennaio, quando assumerà ufficialmente la carica alla Casa Bianca e potrà procedere con l’organizzazione dell’incontro.

A queste parole ha risposto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, affermando che al momento “non c’è nulla di nuovo” riguardo al possibile faccia a faccia, ma sottolineando che “Putin non si tirerebbe indietro”. Questo scambio di dichiarazioni tra Washington e Mosca sembra prefigurare un possibile disimpegno americano dal conflitto in Ucraina. Una prospettiva che ha spinto il presidente uscente degli Stati Uniti, Joe Biden, a ribadire di aver “gettato le fondamenta affinché la futura amministrazione protegga l’Ucraina”. Biden ha inoltre dichiarato che “gli Stati Uniti e i loro alleati non possono e non devono abbandonare” Kiev.

Trump spinge per chiudere la guerra in Ucraina, ma Macron non ci sta e valuta l’invio di truppe europee a Kiev

Queste dichiarazioni sono state prese alla lettera dal presidente francese, Emmanuel Macron, che ha telefonato a Zelensky per rassicurarlo sul fatto che il supporto di Parigi a Kiev non è in discussione. Come riferito dal leader ucraino, la conversazione con il presidente francese “è stata piuttosto lunga e dettagliata” e ha toccato vari temi, tra cui il sostegno militare all’Ucraina e gli investimenti per l’acquisto di proiettili per le truppe del Paese. Inoltre, Macron ha caldeggiato l’ipotesi di uno “schieramento di contingenti europei in Ucraina,” un’idea sempre più sostenuta dall’Eliseo.