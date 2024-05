Donald Trump, candidato repubblicano alle presidenziali negli Stati Uniti, vede avvicinarsi il suo ritorno alla Casa Bianca e si scaglia contro Joe Biden. “Biden è debole, corrotto e sta guidando il mondo direttamente verso la terza guerra mondiale”, è quanto scrive il tycoon sul suo social network Truth commentando l’intenzione del presidente americano di interrompere le forniture di armi offensive a Israele nel caso in cui decidesse di invadere Rafah.

Trump vede vicino il ritorno alla Casa Bianca e attacca Biden

“Il disonesto Joe Biden, che lo sappia o meno, ha appena dichiarato che non fornirà armi a Israele mentre combatte per sradicare i terroristi di Hamas a Gaza. Hamas ha ucciso migliaia di civili innocenti, compresi i bambini, e tiene ancora in ostaggio gli americani, se gli ostaggi sono ancora vivi. Eppure, Il disonesto Joe si schiera dalla parte di questi terroristi, così come si è schierato dalla parte dei Radical Mobs che si stanno impadronendo dei nostri campus universitari, perché i suoi finanziatori li finanziano”.

Lo stesso Trump, parlando già da futuro presidente degli Stati Uniti, spiega che “questa guerra in Israele, proprio come quella in Ucraina, non sarebbe mai iniziata se io fossi stato alla Casa Bianca. Ma molto presto torneremo a chiedere la pace attraverso la forza!”.

Biden si difende dagli attacchi di Trump

Pronta la risposta del presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, che sembra convinto di poter ottenere il bis alla Casa Bianca a novembre. Parlando alla Cnn, l’attuale inquilino della Casa Bianca ha avvertito che il suo sfidante repubblicano difficilmente accetterà i risultati delle elezioni in caso di sconfitta. “Sono certo che non lo farà. Il che è molto pericoloso”, ha detto Biden.

Alla domanda su quale consiglio l’ex presidente Barack Obama gli avesse fornito in vista del voto, Biden ha detto che si tratta semplicemente di “continuare a fare quello che sto facendo”. “Penso di sentirmi bene riguardo alla traiettoria della campagna”, ha commentato il candidato democratico. “La maggior parte delle persone non si concentra davvero e non prende una decisione fino all’autunno. C’è molto da fare e vedremo cosa succede”, ha commentato.