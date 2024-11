Dopo aver trionfato alle presidenziali americane, stracciando la sfidante democratica Kamala Harris, e con i principali poteri degli Stati Uniti saldamente in mano, Donald Trump sembra deciso a bruciare le tappe per dare vita alla sua amministrazione. Stando a quanto riferiscono i media americani, domenica il tycoon avrebbe chiesto ai senatori di esentarlo dalla loro approvazione, normalmente obbligatoria, per nominare i più alti funzionari della sua futura squadra di governo.

La Costituzione Usa permette al presidente di procedere a nomine senza che queste approvazione dal Senato quando quest’ultimo non è in sessione. Tuttavia, questa disposizione viene attivata raramente, poiché i senatori di solito si organizzano per essere in sessione quando ci sono le nomine.

“A volte le votazioni possono richiedere due anni o più. Questo è quello che hanno fatto (i democratici) quattro anni fa e non possiamo permettere che accada di nuovo” ha dichiarato su X il presidente eletto, riferendosi al suo primo mandato (2017-2021). “Sono d’accordo al 100%. Farò qualsiasi cosa affinché le vostre nomine (vengano approvate) il più velocemente possibile,” ha scritto Rick Scott, senatore eletto in Florida, sostenuto dai miliardari Vivek Ramaswamy ed Elon Musk e da altri alleati di Trump per guidare gli eletti del Partito repubblicano al Senato.