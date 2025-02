I servizi segreti e i politici occidentali temono che i negoziati tra Usa e Russia a Riad, in Arabia Saudita, sulla possibile pace in Ucraina possano portare alla fine della presenza delle truppe statunitensi in gran parte d’Europa da parte di Trump. Lo riporta il quotidiano tedesco Bild che parla di un rischio concreto di disimpegno militare degli Stati Uniti dall’Europa. “Secondo le nostre informazioni, si tratta delle richieste di Putin per il 2021, vale a dire il ritiro delle truppe statunitensi da tutti gli stati della Nato che hanno aderito all’alleanza dopo il 1990”, ha dichiarato alla Bild un funzionario della sicurezza dell’Europa orientale.

Secondo le informazioni della Bild, anche l’Italia si sta preparando a un possibile ritiro delle truppe statunitensi dal Kosovo. Al momento, secondo il tabloid tedesco, non sono in discussione solo le basi statunitensi a Ramstein, in Germania, e le basi dell’aeronautica militare nel Regno Unito. Secondo Bild, il resto dell’Europa dovrà prepararsi a profondi cambiamenti se il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump e il presidente russo, Vladimir Putin, raggiungeranno un accordo in questo senso.

Si tratta di rivelazioni che, in realtà, non stupiscono più di tanto. Questo perché il tycoon, già durante la campagna elettorale che lo ha visto trionfare su Kamala Harris, ha sempre affermato che gli Usa non vogliono più sostenere il peso della difesa dei Paesi Ue, dicendosi perfino pronto a ritirarsi dalla Nato. Ulteriore riprova di questa strategia sarebbe anche il continuo pressing sugli alleati a darsi da fare per aumentare le spesa militare al 5% del Pil, così da essere capaci di rispondere in modo autonomo alle minacce esterne.