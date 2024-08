Ucraina, Casa Bianca: “Putin cerca disperatamente assistenza e capacità militare”

Per Washington il presidente russo Putin si sta rivolgendo a Paesi come l'Iran e la Corea del Nord "per chiedere aiuto".

Il presidente russo Vladimir Putin “è disperato. Cerca disperatamente assistenza e capacità militare… e si sta rivolgendo con disperazione a Paesi come l’Iran e la Corea del Nord per chiedere aiuto”. Questo, secondo il portavoce del Consiglio per la sicurezza nazionale statunitense John Kirby, “è pericoloso, ovviamente, per la popolazione ucraina, visto che questi missili continuano a piovere su di loro e sulle loro infrastrutture energetiche. Ma è pericoloso anche per la regione indopacifica”.

Per Washington il presidente russo Putin si sta rivolgendo a Paesi come l’Iran e la Corea del Nord “per chiedere aiuto”

“Putin è disperato. Cerca disperatamente assistenza e capacità militare – ha detto spiegato Kirby durante un briefing con i media -, perché i controlli sulle esportazioni e le sanzioni hanno praticamente trasformato l’economia che aveva prima di questa guerra in un’economia di guerra. E si sta rivolgendo con disperazione a Paesi come l’Iran e la Corea del Nord per chiedere aiuto”.

“È pericoloso, ovviamente, per la popolazione ucraina, visto che questi missili continuano a piovere su di loro e sulle loro infrastrutture energetiche. Ma è pericoloso anche per la regione indopacifica” ha aggiunto il portavoce del Consiglio per la sicurezza nazionale statunitense.

Kirby: “Dobbiamo prendere provvedimenti per mitigare al meglio questa situazione”

“Qualsiasi idea di un rapporto di difesa nascente tra Corea del Nord e Russia – ha concluso Kirby – avrà ramificazioni per la nostra sicurezza collettiva e per i nostri requisiti di sicurezza nazionale nell’Indo-Pacifico. Ovviamente dobbiamo, e lo faremo, prendere provvedimenti per mitigare al meglio questa situazione, non solo da soli ma anche con i nostri alleati e partner”.