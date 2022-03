Ucraina, Fabrizio Corona risponde all’appello di Zelensky: “Voglio combattere”

Ucraina, Fabrizio Corona risponde all’appello del presidente dell’Ucraina Zelensky che nel suo ennesimo appello ha richiamato alle armi non solo i suoi concittadini ma anche chiunque volesse dare un aiuto ed unirsi così alla causa di liberare il Paese e il mondo dal terribile nemico Putin.

Ucraina, Fabrizio Corona risponde all’appello di Zelensky

A Fabrizio Corona piace far parlare della sua vita e del suo nome. Così l’ex re dei paparazzi risponde sui social all’appello del presidente dell’Ucraina Zelensky che ha richiamato non solo tutti i cittadini del suo Paese ma quelli di tutto il mondo ad unirsi alla causa in battaglia.

«Io voglio andare. Andrò. Voglio morire in gloria», è il post scritto e pubblicato sui social da Fabrizio Corona. Sono arrivati immediatamente i commenti, alcuni di sfottò ed altri con feroci parole. Al di là del suo desiderio di mettersi in mostra o di farsi uccidere realmente, Corona si trova ai domiciliari e deve continuare il percorso terapeutico fuori dal carcere.

L’appello di Zelensky

«Chiunque voglia unirsi alla difesa dell’Ucraina, dell’Europa e del mondo può venire a combattere fianco a fianco con noi ucraini. Sarà la prova del vostro sostegno al nostro Paese», è l’appello del presidente dell’Ucraina Zelensky che negli ultimi giorni esce sempre di più con filmati motivazionali verso la sua gente e i suoi soldati.

Le uscite del presidente ucraino iniziano a diventare frutto di onde emotive che per un politico, impegnano a gestire una guerra, possono non essere utili e anzi controproducenti. Intanto, tantissimi ucraini stanno già lasciando il paese per cercare di mettersi in salvo dalla guerra.