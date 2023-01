Ucraina, gli Usa non invieranno i caccia F-16 a Kiev

Gli Usa non invieranno i caccia F-16 che l'Ucraina ha più volte richiesto per contrastare l'aggressione militare russa.

Gli Stati Uniti non invieranno i caccia F-16 che l’Ucraina ha richiesto per contrastare l’aggressione militare della Russia. È quanto ha detto il presidente Joe Biden, rispondendo con un secco “No”, a una domanda in merito alle forniture di armi a Kiev dei giornalisti alla Casa Bianca.

La notizia arriva nelle stesse in cui il ministro della Difesa ucraino, Oleksij Reznikov, si appresta a chiedere personalmente la fornitura di caccia da combattimenti alla Francia. Reznikov, che dovrebbe incontrare anche il presidente Emmanuel Macron, avrà oggi a Parigi un faccia-a-faccia con il suo omologo, Sebastien Lecornu.

Macron, rispetto alla richiesta di caccia da parte di Kiev, nei giorni scorsi era apparso più possibilista rispetto a Biden, affermando che “nulla è escluso” nell’aiuto a Kiev, ma che qualsiasi mossa del genere dipenderà da diversi fattori, tra cui la necessità di evitare l’escalation e l’assicurazione che gli aerei non colpiranno “il territorio russo” e che la consegna “non vada a indebolire la capacità delle forze armate francesi”.

