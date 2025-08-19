“Visti i precedenti, vogliamo sapere da Giorgia Meloni cos’è stato offerto ancora a Donald Trump per convincerlo a cambiare idea sul disimpegno americano a protezione dell’Ucraina”. È quanto dichiarano in una nota congiunta i capigruppo M5S delle commissioni Esteri, Difesa e Politiche Ue di Camera e Senato, Francesco Silvestri, Arnaldo Lomuti, Filippo Scerra, Bruno Marton e Pietro Lorefice. “Pare – spiegano – che Zelensky abbia proposto di acquistare, con soldi europei, cento miliardi di dollari di armi americane per rafforzare le difese ucraine”.

Ucraina, il Movimento 5 Stelle chiede spiegazioni a Meloni su “cos’è stato offerto a Trump per convincerlo a proteggere” l’ex repubblica sovietica

“E’ questo – si chiedono gli esponenti stellati – il prezzo che i cittadini italiani ed europei dovranno pagare per concludere la fallimentare guerra per procura americana con la Russia?” “Quella guerra – concludono Silvestri, Lomuti, Scerra, Marton e Lorefice – che Meloni era convinta di poter vincere contro ogni logica e che ora, dopo essere stata follemente prolungata per tre anni, si concluderà inevitabilmente con un’umiliazione per Kiev che si sarebbe potuta evitare se nella primavera del 2022 il negoziato in corso non fosse stato bloccato da pazzi guerrafondai che hanno illuso gli ucraini con false promesse giocando una cinica partita sulla loro pelle”.