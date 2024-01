Ucraina, Kiev sotto attacco con droni e missili

Forti esplosioni hanno scosso, questa mattina, Kiev in seguito a un pesante attacco russo con droni e missili. Nel centro della capitale ucraina la corrente elettrica è saltata in diverse zone, per il momento ci sono feriti, ha scritto su Telegram il sindaco Vitali Klitschko. L’antiaerea è entrata in azione sia a Kiev che nelle aree circostanti, frammenti si missili sono caduti sui condomini. “Kiev, restate nei rifugi. Molti missili Kinzhal si dirigono nella vostra direzione”, ha annunciato l’aeronautica su Telegram.

Forti esplosioni hanno scosso, questa mattina, Kiev in seguito a un pesante attacco russo con droni e missili

Secondo l’Aeronautica militare l’esercito russo sta lanciando missili Kinzhal. Colpita anche la regione orientale di Kharkiv, ha riferito il governatore Oleg Synegubov, in particolare alcune aree residenziali. L’aviazione ha registrato 16 bombardieri strategici russi Tu-95MS sono decollati da una base nell’estremo Nord russo.

L’Aeronautica militare ucraina ha individuato in volo 16 bombardieri strategici russi Tu-95MS

Il sindaco di Kiev Klitschko ha riferito di esplosioni nella capitale circa un’ora dopo che l’amministrazione militare della regione aveva annunciato che erano stati rilevati droni nello spazio aereo della città. Ci sono stati allerta aeree anche nelle regioni di Chernigiv, Cherkasy, Mykolayiv e Kherson. In particolare il sindaco di Mykolayiv ha riferito che l’aviazione ha abbattuto droni in città, dove i detriti hanno causato un incendio.

Ieri il presidente russo Vladimir Putin aveva annunciato che le forze russe avrebbero intensificato gli attacchi contro obiettivi militari in Ucraina affermando che non sarebbe “rimasto senza risposta” l’attacco ucraino nel fine settimana sulla città russa di Belgorod, un attacco, che sabato, ha ucciso 25 persone tra cui cinque bambini.

Bombardamenti anche a Kharkiv

A Kharkiv una persona è rimasta uccisa e altre 22 sono state ferite nel corso massiccio attacco russo. Lo ha riferito su Telegram il governatore Oleg Synegubov. I missili hanno colpito aree residenziali ed edifici commerciali. Il sindaco, Ihor Terekhov, ha scritto su Telegram che la città “è sotto un massiccio attacco missilistico. È molto pericoloso lasciare i rifugi”.