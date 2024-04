Ucraina, la Cina spinge per una conferenza di pace internazionale

La Cina sostiene l’idea di convocare una conferenza di pace internazionale per risolvere la crisi ucraina, riconosciuta sia dalla Russia sia dall’Ucraina. Lo ha dichiarato il presidente cinese Xi Jinping durante un incontro con il cancelliere tedesco Olaf Scholz, in visita di tre giorni nella nazione asiatica.

Il presidente cinese Xi Jinping ha proposto a Scholz quattro principi per evitare che la crisi ucraina sfugga al controllo

“La Cina ha sostenuto la convocazione tempestiva di una conferenza di pace internazionale riconosciuta sia dalla Russia sia dall’Ucraina, con la partecipazione paritaria di tutte le parti e una discussione equa di tutti i piani di pace”, ha dichiarato Xi, come riportato dall’emittente Cctv.

Tutte le parti coinvolte nella crisi ucraina devono lavorare per ripristinare la pace il più rapidamente possibile per evitare che la situazione vada fuori controllo, ha detto il presidente, aggiungendo che per ripristinare la pace in Ucraina il più presto possibile, bisogna prestare attenzione alla pace e alla stabilità piuttosto che al perseguimento dei propri interessi.

Per il presidente cinese occorre ripristinare la pace in tempi brevi

Il presidente cinese, nell’incontro avuto a Pechino con il cancelliere tedesco Scholz, ha proposto quattro principi da seguire per evitare che la crisi ucraina sfugga al controllo e per ripristinare la pace in tempi brevi. Il network statale Cctv ha riferito che Xi ha detto di dare priorità al mantenimento di pace e stabilità rispetto a “guadagni egoistici”; al raffreddamento della situazione evitando di aggiungere benzina sul fuoco; alla creazione di condizioni per ripristinare la pace e lo stop all’inasprimento delle tensioni. Infine, la riduzione ulteriore “dell’impatto negativo sull’economia mondiale”.