Ucraina, la Santa Sede in prima linea per la pace

Papa Francesco ha annunciato che è in corso una missione di pace per l'Ucraina. Il Vaticano aiuterà Kiev a riportare a casa anche i bambini deportatati.

È in corso una missione di pace per l’Ucraina da parte della Santa Sede. Ad annunciarlo è stato lo stesso Papa Francesco durante la conferenza stampa a bordo dell’aereo papale che lo riportava a Roma da Budapest. “In questi incontri non abbiamo parlato certo di Cappuccetto Rosso”, ha detto Bergoglio rispondendo sui colloqui avuti con il premier Viktor Orbán e il Metropolita Hilarion Alfeev e su una loro possibile intermediazione con la Russia.

“Abbiamo parlato della guerra. A tutti interessa la strada della pace – ha detto Papa Francesco ai giornalisti – e io sono disposto a fare tutto quello che si deve fare. Adesso è in corso una missione della Santa Sede che non è pubblica. Quando sarà pubblica lo dirò”.

Il Papa ha assicurato che la Santa Sede risponderà alla richiesta dell’Ucraina di un aiuto per il rientro in patria dei bambini deportati in Russia. “Penso di sì – ha risposto -, perché la Santa Sede ha fatto da intermediario in alcune situazioni di scambio di prigionieri, e tramite l’Ambasciata è andata bene, penso che può andare bene anche questa”.

“È importante – ha affermato ancora il Papa -, la Santa Sede è disposta a farlo perché è giusto, è una cosa giusta e dobbiamo aiutare, affinché questo non sia un casus belli, ma un caso umano. È un problema di umanità, prima di un problema di un bottino di guerra o di trasloco di guerra. Tutti i gesti umani aiutano, invece i gesti di crudeltà non aiutano. Dobbiamo fare tutto quello che umanamente è possibile”.