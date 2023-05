Ucraina, nella notte nuova ondata di attacchi russi

“La scorsa notte Kiev ha subito l’attacco russo più intenso del 2023”. È quanto ha detto il capo dell’amministrazione militare della capitale ucraina, Sergiy Popko. Lo Stato maggiore dell’esercito ucraino, nel report della mattina pubblicato su Facebook, ha reso noto che l’esercito russo ha lanciato nelle ultime 24 ore contro l’ucraina 68 attacchi aerei, 67 attacchi con lanciarazzi multipli, due missili. Il primo bilancio parla di molti civili feriti, edifici residenziali e infrastrutture distrutti e danneggiati. Mosca ha preso di mira le regioni settentrionali, centrali e meridionali dell’Ucraina.

Il capo dell’amministrazione militare della Capitale ucraina, Popko: “La scorsa notte Kiev ha subito l’attacco russo più intenso del 2023”

Le forze ucraine hanno abbattuto 18 dei 24 droni lanciati da russi nella notte. “Gli invasori hanno lanciato fino a 24 droni d’attacco Shahed-136/131”, hanno comunicato le autorità militari di Kiev, “l’aeronautica militare ucraina, in collaborazione con altre unità di difesa aerea, ne ha abbattuti 18”. L’amministrazione comunale di Kiev ha affermato che tutti i missili e i droni che hanno preso di mira la Capitale ucraina, per la terza volta in quattro giorni, sono stati distrutti. Le ultime esplosioni sono state segnalate meno di 24 ore dopo che Kiev ha dichiarato che 23 persone sono morte in un attacco russo alla città di Kherson.

Droni russi in azione anche su Odessa

“Per Mosca” e “Per il Cremlino” sono le scritte che si leggono sulla coda di due droni lanciati dall’esercito russo questa notte su Odessa, secondo alcune fotografie pubblicate su Facebook dal Comando operativo sud delle forze armate ucraine. “A Odessa di notte il nemico ha attaccato con 15 Shahed-131/136. Dodici sono stati distrutti dalla difesa aerea” e “tre hanno colpito i dormitori di un istituto scolastico di Odessa” ma “nessuno si è fatto male”, ha scritto il comando.

Mosca: “I principali responsabili sono Washington, Londra e la Nato”

“Per tutto ciò che fa il regime di Kiev, i principali responsabili sono i suoi creatori e curatori di Washington, Londra e, in generale, della Nato” ha dichiarato la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, a proposito dell’attentato di ieri contro il Cremlino. “Hanno distrutto il governo legittimo in Ucraina”, aggiunge su Telegram Zakharova, “messo al comando avventurieri e banditi, fornito loro denaro e armi, instillato un senso di assoluta impunità e fornito copertura politica e supporto militare”.

I droni di Kiev continuano a colpire i depositi russi di petrolio

Proseguono anche gli attacchi di droni ucraini contro i depositi russi di petrolio. L’ultimo, la scorsa notte, avrebbe preso di mira una raffineria nella regione russa di Rostov. Il governatore dell’oblast, Vasilii Golubev ha dichiarato su Telegram che l’incendio scaturito dall’esplosione è stato “immediatamente spento” e i danni alle infrastrutture sono stati “irrilevanti”. L’oblast di Rostov confina con le oblast di Donetsk e Luhansk dell’Ucraina orientale.