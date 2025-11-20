Ucraina: il piano di pace al centro delle trattative

Gli ultimi sviluppi sul piano di pace in Ucraina proposto da Stati Uniti e Russia: cosa prevede, le reazioni di Kiev e Mosca

Mentre la guerra in Ucraina continua a fare vittime e destare la preoccupazione internazionale, spunta un nuovo piano di pace messo a punto segretamente tra Stati Uniti e Russia. Il 20 novembre 2025, all’indomani della notizia dell’esistenza di questa bozza di accordo, è così diventato un giorno-chiave: secondo i media citati da Axios e da altre fonti, il progetto segreto prevede una soluzione in 28 punti, ispirata ad alcuni elementi del cessate il fuoco di Gaza.

Ma cosa significa davvero questo possibile accordo? Quali sono i paletti più controversi? E qual è la posizione dell’Ucraina? Cerchiamo di capirlo insieme.

Cosa prevede il piano di pace

Secondo le ricostruzioni di Sky TG24, il piano elaborato dagli Stati Uniti — guidati da Donald Trump — e dalla Russia di Vladimir Putin prevede una serie di misure ambiziose e delicate.

Tra i punti più importanti:

il riconoscimento della Crimea e del Donbass come territori “russi” da parte di alcuni Paesi, ma non necessariamente da parte dell’Ucraina

e del come territori “russi” da parte di alcuni Paesi, ma non necessariamente da parte dell’Ucraina una riduzione significativa dell’esercito ucraino , con limiti su alcune categorie di armamenti, in cambio di “garanzie di sicurezza” da parte di Washington

, con limiti su alcune categorie di armamenti, in cambio di “garanzie di sicurezza” da parte di Washington riduzione o restrizione nell’impiego di missili a lungo raggio da parte ucraina, che potrebbero quindi rappresentare un serio punto di negoziazione

misure di “smilitarizzazione” in alcune zone: nel Donbass, ad esempio, la proposta ipotizza che alcune parti diventino zone meno “militarizzate” pur restando sotto il controllo russo

Secondo l’ANSA, il piano è “segretissimo” e non completamente pubblico, ma varie fonti lo descrivono come un documento molto concreto che sta circolando nei corridoi diplomatici.

Le reazioni: Kiev non manda segnali di cedimento

Dall’Ucraina la prima reazione è stata a dir poco fredda, complice anche il fatto che le negoziazioni sono avvenute all’insaputa di Volodymyr Zelensky. Malgrado ciò, l’idea di Kiev è di attendere così da poter analizzare in dettaglio il piano di pace e solo a quel punto esporre una posizione ufficiale. Quel che è certo è che al momento non sembra esserci un’apertura totale come si evince da diverse notizie di giornata:

Il presidente Zelensky – riferisce il Corriere – ha dichiarato che l’Ucraina è disposta a “collaborare con gli Stati Uniti”, ma sottolinea che ogni proposta deve garantire la leadership americana forte e coerente nel processo di pace

– riferisce il Corriere – ha dichiarato che l’Ucraina è disposta a “collaborare con gli Stati Uniti”, ma sottolinea che ogni proposta deve garantire la nel processo di pace Al contempo, secondo report di Axios citati dalle testate, Zelensky avrebbe mostrato scetticismo su alcuni punti, in particolare quelli territoriali

In passato, Zelensky aveva detto che non esiste un piano di pace concordato ufficialmente: ha parlato di “diverse riflessioni e proposte”, ma ha definito “strano” un piano già scritto senza il pieno coinvolgimento ucraino

La posizione russa e il ruolo degli USA

Sul fronte russo, secondo fonti citate dall’ANSA, Mosca non ha escluso del tutto la trattativa. In passato, Putin ha manifestato la sua disponibilità a trattare con Trump, evocando una relazione di pragmatismo e fiducia. Tuttavia, il Cremlino ha anche rimarcato che al momento non tutti i “lavori preparatori” per un eventuale vertice sono stati completati.

Dal lato americano, il piano in 28 punti sarebbe il frutto del lavoro congiunto di figure molto influenti: secondo i media, l’inviato speciale di Trump, Steve Witkoff, e il capo del fondo russo degli investimenti diretti, Kirill Dmitriev, sarebbero tra gli architetti dell’accordo. Questo dimostra come, dietro le quinte, Stati Uniti e Russia stiano esplorando un percorso diplomatico non convenzionale e ad alto rischio politico.

Le implicazioni geopolitiche

Se il piano fosse implementato anche solo in parte, le conseguenze potrebbero essere profonde:

Ridisegno territoriale: il riconoscimento formale di Crimea e Donbass da parte di alcuni Paesi potrebbe alterare gli equilibri internazionali e minare la sovranità ucraina come la conosciamo oggi Sicurezza europea: la proposta di restrizioni militari ucraine potrebbe influire sulla stabilità dell’intero fronte orientale europeo, con un nuovo equilibrio geopolitico Credibilità diplomatica degli USA: per Washington sarebbe un colpo grosso se riuscisse a mediare un accordo, ma allo stesso tempo rischia accuse di aver spinto l’Ucraina a rinunce troppo pesanti Ruolo della Turchia e del Qatar: secondo alcuni report, anche questi Paesi potrebbero essere coinvolti nella mediazione, collegando l’iniziativa a modelli già visti in Medio Oriente Contrasto europeo: parte dei leader europei (sia politici che diplomatici) potrebbero reagire con diffidenza o opponendosi a un accordo che non rispetti pienamente la sovranità ucraina

Criticità e punti di domanda

Com’è facilmente intuibile, il piano può essere una vera svolta per chiudere un conflitto che va avanti da oltre tre anni. Tuttavia non mancano le criticità che rischiano di far saltare il banco:

Non è chiaro se l’Ucraina accetterebbe davvero di rinunciare a parti del suo territorio (Donbass e Crimea) nelle modalità indicate.

Le “garanzie di sicurezza” proposte dagli USA potrebbero non essere considerate sufficienti da Kiev, soprattutto se “a lungo termine” non vengono tradotte in impegni vincolanti.

Il fatto che il piano rimanga (per ora) segreto rischia di alimentare sfiducia, sia in Ucraina che in Europa, dove molti chiedono trasparenza e coinvolgimento diretto di tutti gli attori.

Il modello “ispirato a Gaza” può essere simbolicamente potente, ma geopoliticamente diverso: la guerra in Ucraina ha implicazioni militari, energetiche e strategiche molto differenti da quelle del Medio Oriente.

Prospettive: cosa potrebbe succedere nelle prossime settimane