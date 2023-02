Ucraina, risoluzione del Parlamento Ue chiede nuovi aiuti militari

Il Parlamento Europeo ha approvato a maggioranza – 444 voti favorevoli, 26 contrari e 37 astenuti – una risoluzione che chiede di prendere “in seria considerazione” l’invio all’Ucraina di aerei da combattimento, elicotteri, sistemi missilistici e maggiori munizioni.

Una risoluzione del Parlamento europeo chiede di prendere “in seria considerazione” la fornitura all’Ucraina di caccia, elicotteri e sistemi missilistici

Gli eurodeputati, con la risoluzione approvata oggi a Strasburgo, chiedono di fornire aiuti militari all’Ucraina “per tutto il tempo necessario” e di utilizzare i beni russi congelati dall’Ue per ricostruire il Paese invaso dalle forze di Mosca.

I parlamentari europei chiedono anche di avviare entro l’anno i negoziati di adesione dell’Ucraina all’Ue

La risoluzione del Parlamento europeo chiede, inoltre, di rafforzare le sanzioni Ue contro la Russia e i suoi alleati, ma anche di avviare, entro quest’anno, i negoziati di adesione tra Ucraina, Commissione e Consiglio.

Nel testo, i deputati ribadiscono “la più ferma condanna della guerra di aggressione illegale di Mosca e la loro continua solidarietà con il popolo e la leadership dell’Ucraina” e chiedono di prendere “in seria considerazione” la fornitura di aerei da combattimento, elicotteri, adeguati sistemi missilistici così come un aumento delle munizioni destinate alle forze di Kiev.

“La Russia dovrà essere costretta a pagare le riparazioni per contribuire in modo sostanziale alla ricostruzione dell’Ucraina”

“L’Ucraina deve essere in grado non solo di difendersi dagli attacchi russi, ma anche di riconquistare il pieno controllo di tutto il suo territorio riconosciuto a livello internazionale”, hanno evidenziato gli europarlamentari. Inoltre, sempre secondo gli europarlamentari, una volta terminata la guerra, “la Russia dovrà essere costretta a pagare le riparazioni per contribuire in modo sostanziale alla ricostruzione dell’Ucraina”.

Leggi anche: Ucraina, in arrivo il decimo pacchetto di sanzioni Ue alla Russia. Von der Leyen: “Vogliamo indebolire la macchina di guerra russa”