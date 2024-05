Ucraina, sventato dagli 007 di Kiev un piano russo per assassinare Zelensky

Il servizio di sicurezza ucraino ha scoperto una rete di agenti russi che complottavano per assassinare Zelensky.

Il servizio di sicurezza ucraino (Sbu), secondo quanto riferisce oggi il Guardian, afferma di aver scoperto una rete di agenti russi che complottavano per assassinare Volodymyr Zelensky e altri funzionari governativi.

Secondo quanto si legge sul canale Telegram dello stesso Sbu, sono stati arrestati due colonnelli dell’amministrazione della Guardia di Stato dell’Ucraina che comunicavano informazioni segrete alla Federazione Russa. Il servizio di sicurezza ucraino fa sapere che gli agenti coinvolti nel complotto per assassinare Zelensky lavoravano su incarico del quinto dipartimento del Servizio federale per la sicurezza della Russia (Fsb) responsabile delle attività all’estero.

L’intelligence di Mosca, stando a quanto ha scoperto lo Sbu, avrebbe reclutato militari vicini alla protezione del presidente che “potessero prendere in ostaggio il capo dello Stato e successivamente ucciderlo”. Secondo le forze ucraine, oltre a Zelensky gli agenti avevano pianificato di eliminare il capo dello Sbu, Vasil Maliuk, il direttore dell’intelligence ucraina, Kyrylo Budanov, e altri funzionari.

Nel mirino degli 007 di Mosca c’erano anche altri funzionari governativi ucraini

“Ad esempio, l’eliminazione di (…) Budanov sarebbe dovuta avvenire di Pasqua”, si legge nel messaggio. Nello specifico, stando allo Sbu, un agente inizialmente reclutato doveva supervisionare il movimento di Budanov e trasmettere le informazioni agli organizzatori dell’attentato. Si intendeva infatti lanciare un attacco missilistico contro un edificio in cui si troverebbe Budanov”. “Poi stavano per attaccare con un drone le persone rimaste sul sito colpito. Successivamente, i russi hanno pianificato di lanciare un altro missile, anche per distruggere le tracce dell’uso del drone”, si legge ancora.