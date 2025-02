Ucraina, Trump in pressing su Zelensky per convincerlo a cedere territori a Putin così da chiudere il conflitto

Stai a vedere che la chiave individuata da Donald Trump per chiudere la guerra in Ucraina non è quella di piegare la Russia di Vladimir Putin, ma di spingere l’Ucraina di Volodymyr Zelensky ad accettare condizioni particolarmente dure. Questa sensazione emerge chiaramente dalle ultime mosse e dichiarazioni del tycoon che, in un’intervista a Fox News, ha ammesso che parte dell’Ucraina “potrebbe diventare un giorno territorio russo”, aggiungendo che più passa il tempo, più la situazione rischia di peggiorare.

Ma non è tutto. Nella stessa intervista, l’ex presidente degli Stati Uniti ha affermato che “l’Ucraina deve garantire la sicurezza degli investimenti degli Stati Uniti” e che, considerando le sue immense risorse “in termini di terre rare, petrolio, gas e altre materie prime”, la soluzione sarebbe “raggiungere un accordo” con Kiev, il quale prevederebbe la cessione di tali risorse a Washington in cambio degli aiuti militari.

Si tratta di condizioni estremamente gravose per l’ex repubblica sovietica, che si trova di fatto davanti a un bivio. Zelensky, infatti, dovrà decidere se accettare la concessione delle risorse più preziose del suo Paese in cambio della promessa – tutta da verificare, dal momento che Trump potrebbe comunque interrompere le forniture in qualsiasi momento – di ulteriori aiuti militari, oppure se rifiutare e accettare di trattare con l’odiato Putin, al quale, volente o nolente, dovrà probabilmente cedere una parte significativa del territorio ucraino.