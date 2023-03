Ucraina, via libera al piano Ue per fornire munizioni a Kiev

C’è il via libera dei ministri degli Esteri dell’Unione europea al Piano da 2 miliardi di euro per la fornitura di munizioni all’Ucraina e aumentare la produzione in Europa. Il piano approvato prevede l’impegno di un miliardo di euro per rimborsare i Paesi Ue che destineranno a Kiev parte delle proprie scorte di munizioni 155 mm e un altro miliardo di euro per produrre, con le aziende europee, altre munizioni da fornire a Zelensky.

“Una decisione storica. In seguito alla mia proposta, gli Stati membri hanno convenuto di fornire un milione di munizioni d’artiglieria nei prossimi 12 mesi. Abbiamo un approccio in tre fasi: 1) un miliardo di euro per la consegna immediata; 2) un miliardo per un approviggionamento comune; 3) la commissione aumenterà la capacità di produzione”, ha twittato l’alto commissario per la politica estera dell’Ue, Josep Borrell (nella foto).

“L’Ue continua a sostenere l’Ucraina. Abbiamo mobilitato il Fondo europeo per la pace e l’Agenzia europea per la difesa. Un altro milione di proiettili dall’Europa in arrivo in Ucraina. È urgente aiutare l’Ucraina a difendere il suo Paese” ha scritto in un tweet il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel. Kiev si dice “grata” per il piano europeo da 2 miliardi di euro di munizioni all’Ucraina, si tratta “di un passo molto forte per proteggere la sicurezza europea”, ha scritto su Twitter il chief of staff della presidenza ucraina, Andrii Yermak.

Dagli Usa un altro pacchetto di aiuti militari del valore di 350 milioni di dollari

Anche gli Stati Uniti stanno autorizzando un altro pacchetto di aiuti militari per l’Ucraina del valore di 350 milioni di dollari. Lo ha annunciato oggi il segretario di Stato americano, Antony Blinken: “Questo pacchetto di assistenza militare include altre Munizioni per gli Himars e Howitzers forniti dagli Stati Uniti che l’Ucraina sta usando per difendersi, così come Munizioni per i veicoli di fanteria da combattimento Bradley, missili Harm, armi anticarro, imbarcazioni fluviali e altre attrezzature”.

Kuleba: “La necessità più prioritaria è quella delle munizioni per l’artiglieria”

“La necessità più prioritaria è quella delle munizioni per l’artiglieria. Non si tratta solo di quantità, ma anche di velocità di approvvigionamento: prima avremo il maggior numero possibile di proiettili più vite saranno salvate” ha detto il ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba nel corso del suo intervento al Consiglio Affari Esteri in corso a Bruxelles. Il ministro ha detto che l’Ucraina apprezza il piano della Commissione per fornire le munizioni a Kiev e conta “sulla sua rapida attuazione” e sulla “pronta fornitura” alle sue Forze Armate.

Von der Leyen: “I soldati ucraini stanno dimostrando grande coraggio e tenacia ma hanno bisogno di munizioni”

“I soldati ucraini stanno dimostrando grande coraggio e tenacia ma hanno bisogno di munizioni. Accolgo con favore l’accordo odierno volto a consegnare 1 milione di munizioni nei prossimi 12 mesi. Lavoreremo con gli Stati membri per aumentare la produzione industriale della difesa nell’Unione europea da consegnare” ha scritto su Twitter la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen.

Tajani: “Il tema è consegnare in fretta le munizioni all’Ucraina. Il Parlamento sarà informato”

“Il tema è consegnare in fretta le munizioni all’Ucraina. Il governo italiano ha l’autorizzazione del Parlamento a dare materiale militare fino alla fine dell’anno e qualora si dovesse decidere di dare altro materiale bellico il Parlamento sarà informato attraverso il Copasir” ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani.

