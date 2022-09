L’Ue dice basta ai ricatti di Putin. Avanti con il price cap

“La situazione in Ucraina richiede il nostro pieno sostegno. Oggi la Commissione europea propone ulteriori 5 miliardi di euro di assistenza macrofinanziaria per il Paese. Questo si aggiunge ai 10 miliardi che l’Ue ha già fornito in aiuti finanziari, umanitari e militari”. È quanto ha detto la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, parlando della guerra in Ucraina e dei riflessi sulla crisi energetica legata alle forniture di gas russe.

Russia is manipulating our energy markets and we are confronted with astronomic prices.

So we will table measures to protect vulnerable consumers and businesses.

We have the economic strength, the political will and unity to keep the upper hand.

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 7, 2022