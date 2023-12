Un 2024 da brividi, tutti i rincari del nuovo anno

Il 2024 presenterà, per i consumatori, un conto molto salato. Il caro-prezzi non è finito e, secondo le stime del Codacons, il prossimo anno comporterà rincari per un totale di 974 euro a famiglia. Una maggiore spesa dettata da prezzi più alti e tariffe che continuano a crescere.

Gli aumenti riguardano praticamente qualsiasi cosa: dagli alimentari alle banche, dalla Rc auto alla telefonia, passando anche per il timore di nuovi aumenti dei prezzi dell’energia, legato soprattutto alla fine del mercato tutelato.

Tutti i rincari del 2024

Non si fermerà, nel 2024, il trend al rialzo per i prezzi di cibi e bevande: la maggiore spesa sarà pari a 231 euro a famiglia, secondo il Codacons. Si passa poi ai trasporti, con 160 euro in più per i rincari delle tariffe che riguardano i treni, gli aerei e tutti i mezzi.

Sempre sul fronte mobilità, si attendono aumenti anche per i prezzi della Rc auto: una famiglia con due automobili spenderà 62 euro in più soltanto per la copertura assicurativa. Un altro capitolo è quello della telefonia: i gestori prevedono aumenti fino a un massimo del 10%, che vorrà dire tra i 30 e i 35 euro in più a famiglia.

Pesa poi l’incognita sul fronte energetico, soprattutto con la fine del mercato tutelato che potrebbe portare nuovi incrementi delle tariffe: secondo il Codacons i costi potrebbero aumentare di 220 euro a nucleo. Tra i possibili rincari ci sono anche quelli dei servizi finanziari e bancari, per un totale di 18 euro.

Ancora, potrebbero aumentare fino a 60 euro le tariffe locali, come quelle per esempio riguardanti i rifiuti o l’acqua. Rincari, da 68 euro, anche per bar e ristoranti. Così come per il turismo: tra i prezzi più alti delle strutture e degli stabilimenti e l’aumento dei costi dei pacchetti vacanza, si arriverà a 120 euro in più. Per rincari complessivi che, per una famiglia, si avvicinano ai 300 euro.