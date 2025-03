Un governo temporaneo per Kiev. Bocciata la proposta di Putin

Per il futuro dell’Ucraina il presidente russo Vladimir Putin lancia l’idea di una “amministrazione transitoria” sotto l’egida dell’Onu, al fine di organizzare elezioni presidenziali “democratiche” nel paese e negoziare poi un accordo di pace con le nuove autorità.

“Potremmo ovviamente discutere con gli Stati Uniti, anche con i paesi europei e, naturalmente, con i nostri partner e amici, sotto l’egida dell’Onu, la possibilità di istituire un’amministrazione transitoria in Ucraina”, ha dichiarato Putin durante un viaggio a Murmansk.

Spiegando il perché della sua proposta Putin ha detto: “Per quale motivo? Per organizzare elezioni presidenziali democratiche che porterebbero all’arrivo al potere di un governo competente che avrebbe la fiducia del popolo, per poi iniziare negoziati con queste autorità su un accordo di pace e firmare documenti legittimi”.

Mosca ribadisce il suo no alle truppe dei volenterosi

Il leader russo ha aggiunto che l’idea di un’amministrazione transitoria “è già stata utilizzata diverse volte” nel quadro delle Nazioni Unite, ricordando in particolare il caso di Timor Est nel 1999.

Le dichiarazioni del capo del Cremlino seguono l’incontro dei “volenterosi”, paesi alleati dell’Ucraina, a Parigi giovedì con Volodymyr Zelensky.

Il presidente francese Emmanuel Macron ha detto, dopo il summit, che Francia e Gran Bretagna stanno elaborando piani per una “forza di rassicurazione” che entri in azione in Ucraina dopo la fine dei combattimenti.

“Siamo fortemente contrari al dispiegamento di qualsiasi unità militare di paesi stranieri nel territorio ucraino. Siamo ben consapevoli che molto probabilmente si tratterebbe di unità militari degli stati membri della Nato”, ha dichiarato il presidente della commissione Esteri del Senato russo e membro della delegazione russa ai colloqui con gli Usa a Riad, Grigory Karasin.

Onu, Ue e Usa bocciano la proposta di Putin su Kiev

Intanto l’Onu, l’Europa e persino la Casa Bianca bocciano la proposta di Putin. “L’Ucraina ha un governo legittimo e questo deve essere rispettato”, ha detto il segretario generale dell’Onu Antonio Guterres.

“Zelensky è stato legittimamente e democraticamente eletto, e finché il popolo ucraino non chiederà elezioni, nessun altro dovrebbe suggerirlo”, ha dichiarato la portavoce della Commissione europea, Paula Pinho.

“Non commenteremo qualsiasi cosa Putin diffonda come propaganda. Esamineremo attentamente i fatti. E il fatto è che abbiamo un aggressore. Abbiamo l’Ucraina, che sta mostrando nient’altro che buona volontà verso la pace, ed è su questo che si basa il nostro sostegno all’Ucraina e il nostro impegno per garantire una pace giusta e duratura”, ha aggiunto la portavoce per gli Affari esteri, Anitta Hipper.

Secondo un portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale americano, citato da Reuters, la proposta di Putin è irricevibile: “Il governo dell’Ucraina è determinato dalla sua Costituzione e dai suoi cittadini”.

Per Zelensky Putin vuole solo continuare la guerra.

Putin sicuro di vincere la guerra, Mosca vuole che l’Ue cancelli le sanzioni

Lo zar è sicuro di sconfiggere gli ucraini: “Ci sono ragioni per credere che le truppe russe elimineranno le forze armate ucraine”.

Mosca chiede poi la cancellazione di alcune sanzioni per attuare l’accordo di massima per la sicurezza della navigazione sul Mar Nero.

“Se i paesi europei non vogliono seguire la strada” dell’allentamento delle sanzioni inflitte a Mosca “significa che non vogliono seguire la via della pace, non vogliono contribuire e agire all’unisono con gli sforzi che Mosca e Washington mostrano per andare verso una via pacifica”, ha detto il portavoce di Putin, Dmitri Peskov.

E continua il rimpallo di accuse tra Mosca e Kiev. Mosca accusa le forze ucraine di “un doppio attacco contro la stazione di misurazione del gas di Sudzha”. Nei giorni scorsi, Mosca e Kiev si erano già accusate a vicenda di aver colpito la struttura nell’oblast russa di Kursk.