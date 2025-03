Un guasto tecnico manda in panne la linea dell'alta velocità Roma-Napoli. Ira delle opposizioni che se la prendono con Salvini

Continuano i disagi sulla linea dell’alta velocità italiana. A causa di un guasto tecnico avvenuto questa mattina, la linea Roma-Napoli sta accusando forti ritardi, quantificati in circa 70 minuti. A comunicarlo è una nota di Rete Ferroviaria Italiana, aggiungendo che i tecnici sono al lavoro per ripristinare il pieno funzionamento della tratta.

Disagi per i pendolari che hanno fatto infuriare le opposizioni. “Altro guasto sulla linea ferroviaria tra Roma e Napoli, nuovi ritardi superiori all’ora, ancora paese spaccato in due. E Salvini che fa? Parla di politica estera e litiga con Tajani. Un ministro e un governo irresponsabili lasciano a piedi migliaia di persone il lunedì mattina”. Lo dice la senatrice Raffaella Paita, capogruppo al Senato di Italia Viva.

“I guasti alla rete, segnale di manutenzione carente e programmazione approssimativa, sono ormai quotidiani. Prepariamoci quindi ad una estate da tregenda per i treni: ai disagi provocati dai problemi tecnici si sommerranno quelli dei cantieri. Giusto eseguire i lavori di ammodernamento – conclude Paita – ma non a danno esclusivo degli utenti”.

“L’unica certezza che il governo Meloni e il ministro Salvini garantiscono agli italiani sono i ritardi dei treni. E il problema non è solo legato al numero di inconvenienti tecnici, ma il fatto che ogni guasto diventa un disastro con costanti disagi e disservizi per passeggeri e lavoratori e il caos informativo cui stiamo assistendo anche oggi a Roma Termini”.

A scriverlo in una nota è il deputato dem Andrea Casu, vicepresidente PD in Commissione Trasporti alla Camera, dopo l’ennesimo guasto sulla linea Av tra Roma e Napoli con ritardi che arrivano alle 2 ore. “Il peggior Ministro dei Trasporti della storia è troppo impegnato a fare da megafono agli interessi di Trump e Musk per occuparsi del diritto alla mobilità delle italiane e degli italiani”, conclude Casu.