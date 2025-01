“Una legge pericolosa, ostacola la contrattazione”: la deputata M5S Barzotti contro la proposta di legge di iniziativa popolare sulla partecipazione dei lavoratori

Sulla pdl per la partecipazione dei lavoratori alla gestione delle imprese parla la capogruppo M5s in commissione Lavoro, Valentina Barzotti.

Valentina Barzotti, capogruppo M5S in commissione Lavoro alla Camera, perché siete contrari alla pdl sulla partecipazione dei lavoratori alla gestione delle imprese?

“Questa proposta di legge di iniziativa popolare è stata stravolta dalla maggioranza durante l’esame nelle commissioni Finanze e Lavoro di Montecitorio. Gli emendamenti di FdI, Lega e FI l’hanno resa totalmente indigeribile: resta il titolo e null’altro. Quando abbiamo proposto il salario minimo legale siamo stati accusati di voler scardinare la contrattazione collettiva, ma è esattamente ciò che avverrà con tale provvedimento”.

Quali sono gli aspetti di questa proposta che ritenete più pericolosi?

“Ce ne sono tre che hanno del clamoroso. Il primo: la presenza di un rappresentante dei lavoratori anche nelle società a partecipazione pubblica, prevista nella versione iniziale del testo, è stata cancellata dalla maggioranza. Visto quanto è già accaduto con Tim ed Eni, abbiamo il fondato timore di trovarci davanti a un antipasto del piano di svendita delle quote delle nostre partecipate senza che i lavoratori possano proferire parola. Il secondo: le aziende, in modo unilaterale, ora potranno decidere di pagare ai lavoratori i premi di risultato in azioni, soggette a fluttuazioni e prive di copertura contributiva. Il terzo: in tutti i passaggi più significativi del provvedimento la contrattazione è stata soppressa. Un vero obbrobrio”.

Eppure, la pdl è frutto di una raccolta firme della Cisl…

“Spiace che chi ha firmato quella proposta sia stato tradito da una maggioranza e da un governo che l’hanno usata a proprio uso e consumo. Il Movimento 5 Stelle, nato tra la gente e per la gente, ha massimo rispetto per le iniziative dei cittadini e non accetta che siano presi in giro”.

Anche Alleanza Verdi e Sinistra ha annunciato il voto contrario al testo, mentre il Pd non ha ancora deciso il da farsi. Come giudica questo atteggiamento?

“Non spetta a me giudicare quel che faranno gli altri, io rispondo per il M5S e la nostra posizione è chiara e palese. Auspico però che alla fine tutte le forze progressiste arrivino a concordare che siamo di fronte a una legge pericolosa per i lavoratori e agiscano di conseguenza”. D.C.