Date sempre addosso a Trump. Però lui ha riportato la pace e ha evitato i tanti lutti di una guerra, questo glielo dovete riconoscere.

Aldo Panzeri

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Gentile lettore, quel suo “ha riportato la pace e ha evitato tanti lutti” è impagabile, detto dell’uomo che ha iniziato la guerra, ammazzando il primo giorno la Guida Suprema, sua figlia, la nipotina e vari ministri e generali, e il secondo giorno uccidendo 265 bambine d’una scuola senza mai dire una parola di condoglianze. Mi ricorda uno sketch di Gigi e Andrea. Gigi dice: “Visto che bravo quel carabiniere? Ha salvato una ragazza da uno stupro”. E Andrea: “E allora? Ne ho salvate tante io”. “E come hai fatto?” “Mi sono astenuto”. Detto questo, le persone come lei mi piacciono, perché sono una tipologia umana degna delle satire di Plauto: la tipologia Clark Kent-Superman. Costoro sono creduloni come il mite Kent, ma subito pronti a usare i superpoteri per raddrizzare un torto. Forse il Clark Kent che è in lei crede a Meloni quando dice: “L’Italia è la locomotiva d’Europa”. Oppure crede al Rapporto Warren del Congresso Usa secondo cui John Kennedy fu ucciso da un solo tiratore con un solo colpo grazie alla pallottola che rimbalzò sette volte dentro l’auto colpendo due volte Kennedy e una volta il governatore del Texas. Crederà anche a quel che ha detto Trump l’altro giorno, che la polizia iraniana ha ucciso 45.000 manifestanti in cinque giorni, mentre Israele per uccidere i primi 40.000 palestinesi ha impiegato 9 mesi (ottobre ‘23-giugno ‘24), pur usando missili, bombe, carri armati. Caro Panzeri, ci scriva più spesso: di questi tempi una risata vale oro.