Unicredit, volano gli utili: risultati da record nei primi nove mesi del 2024

Nove mesi da record per Unicredit. I risultati fanno registrare un utile netto da 7,7 miliardi di euro, in rialzo del 16% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Nel terzo trimestre l’utile è di 2,5 miliardi (+8%), al di sopra delle stime da 2,2 miliardi. Si chiude così il quindicesimo trimestre consecutivo di crescita per la banca guidata da Andrea Orcel. Le buone notizie riguardano anche la guidance in rialzo per l’utile netto del 2024 con più di 9 miliardi e la distribuzione quest’anno sarà in linea con quella del 2023.

Unicredit da record, ma oltre ai dati c’è anche l’operazione Commerzbank

Il cda ha deliberato la distribuzione di un acconto sul dividendo da 1,44 miliardi (a 0,9261 euro per azione): l’interim dividend sarà pagato il 20 novembre. Ma non è finita qui: crescono del 2,6% anche i ricavi netti nel terzo trimestre, grazie a commissioni per 1,9 miliardi (+8,5% sull’anno) con l’attività della clientela.

Orcel guarda però oltre i dati e durante la conference call parla anche dell’operazione Commerzbank, spiegando che ci saranno discussioni ma con “un limite”: “Bisognerà prima o poi prendere una decisione se dentro o fuori”. Il che, assicura, avverrà “entro un anno”. I tempi saranno “più lunghi di quanto molti hanno considerato”. L’istituto tedesco resta prudente, confermando con il ceo, Bettina Orlopp, la strategia “stand alone”. “Non abbiamo ricevuto alcuna offerta”, afferma definendo quello di Unicredit come un approccio “non amichevole”. Nel frattempo, Commerzbank ha alzato gli obiettivi per l’esercizio finanziario 2024 dopo un terzo trimestre meno catastrofico del previsto, con l’utile netto in calo del 6%, meglio delle attese.