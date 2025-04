Dazi Usa, Macron: una decisione “brutale e infondata”

Parigi, 3 apr. (askanews) – Ricevendo all’Eliseo i rappresentanti delle aziende francesi interessate dai dazi annunciati da Washington, il presidente francese Emmanuel Macron ha definito “brutale e infondata” la decisione dell’omologo americano Donald Trump.Macron ha sottolineato che i dazi avranno un “impatto enorme” sull’economia europea, ma anche gli americani ne usciranno “più deboli e più poveri”.Il presidente francese ha sottolineato la necessità che gli europei “restino uniti”, ammonendo contro la tentazione di “giocare da soli”. Quindi ha chiesto alle aziende di sospendere gli investimenti negli Stati Uniti, almeno fino a quando la situazione non sarà più chiara: “Quello che conta è (…) che gli investimenti futuri o quelli annunciati nelle ultime settimane vengano temporaneamente sospesi finché non avremo chiarito le cose con gli Stati Uniti”. Perché, ha spiegato, “quale messaggio manderemmo se i principali attori europei iniziassero a investire miliardi di euro nell’economia americana in un momento in cui ci stanno colpendo?”.